Modric e Casemiro: uma amizade de anos que se vê até na troca de camisolas... ao intervalo

Casemiro e Modric reencontraram-se esta sexta-feira nos relvados, no Croácia-Brasil , a primeira vez enquanto adversários depois de muitos anos juntos ao serviço do Real Madrid. Ora, os dois médios não perderam tempo e trocaram logo as camisolas ao intervalo, uma lembrança para ambos mais tarde recordarem. Refira-se que Casemiro trocou os merengues pelo Manchester United em agosto deste ano. (: Reuters)