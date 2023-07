Momento de aflição no FC Porto-Rayo: defesa espanhol saiu de jogo com cabeça ensanguentada

Momento de tensão e alguma aflição na área do Rayo Vallecano nos minutos finais do particular com o FC Porto no Estádio do Dragão. David Carmo procurava cabecear um cruzamento de canto vindo da esquerda do ataque portista, mas nas alturas acabou por atingir, num choque de cabeças, Andrés Martín, deixando-o imóvel no relvado. Preocupados com o estado do jogador, elementos do FC Porto e Rayo Vallecano chamaram prontamente as equipas de assistência médica para ser prestado auxílio médico ao futebolista que acabou por mais tarde levantar-se, ainda que com sangue a escorrer-lhe no rosto. [Frames: Porto Canal]