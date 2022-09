Mourinho campeão das indemnizações: entra no top 10 por três clubes diferentes

A propósito da saída de Thomas Tuchel do Chelsea, que tinha mais dois anos de contrato e vai receber, por isso, uma indemnização no valor de 14,9 milhões de euros, o jornal inglês 'Mirror' elaborou um ranking com os treinadores que receberam as indemnizações mais chorudas no futebol mundial e José Mourinho aparece no top 10, tendo embolsado pouco mais de 60 milhões de euros por três clubes diferentes. Nesta lista dá também para perceber que o Chelsea é o clube que mais paga na hora de despedir os treinadores.