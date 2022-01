Mourinho deixa o alerta: «Não finjam que não sabem ou que se esqueceram»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





José Mourinho terminou o ano numa iniciativa de solidariedade com a Cáritas. O treinador da Roma ofereceu bens alimentares e presentes numa iniciativa que apanhou a própria instituição de surpresa, como revelou nas redes sociais. "Boa passagem de ano e bom 2022 a todos. Mas, por favor, não finjam que não sabem ou que se esqueceram. Eles [os mais carenciados] existem em todo o lado e precisam de vocês! Eles precisam de todos nós! Obrigado, Cáritas Roma pelo fantástico trabalho", escreveu o técnico português numa partilha no Instagram com várias fotos [Fotografias Instagram José Mourinho e Cáritas Roma]