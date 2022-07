Mourinho entra em campo e dá raspanete a jogador adversário devido a cotovelada num central da Roma

A Roma de José Mourinho venceu esta quarta-feira o Sunderland (2-0) no primeiro jogo no estágio no Algarve, mas nem tudo foi do agrado do treinador português, que à passagem dos 41 minutos entrou em campo para protestar com o excesso de agressividade da formação inglesa, após uma cotovelada de Luke O'Nien - que acabou por não ver o 2.º cartão amarelo - em Roger Ibañez. O central, de resto, ficou no chão a sangrar. (: Canal 11)