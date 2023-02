Mourinho partilha fotografia com Fatih Terim: «Um abraço a todos os meus amigos turcos e sírios»

José Mourinho recorreu esta terça-feira às redes sociais para deixar uma mensagem de força às vítimas do sismo que abalou a Turquia e a Síria. "Um abraço a todos os meus amigos turcos e sírios", escreveu o treinador português da AS Roma, através das 'stories' do Instagram, numa fotografia em que surge abraçado a Fatih Terim, técnico turco de 69 anos que está atualmente sem clube depois de ter deixado o comando do Galatasaray em 2021/22 por maus resultados.