Mourinho viu as imagens pelo tablet do adjunto e festejou golo da Roma antes do VAR o confirmar

José Mourinho voltou a estar em evidência no banco. O 'Special One' festejou primeiro do que todos o golo da Roma em Sevilha, frente ao Betis, a contar para a Liga Europa. E porquê? O técnico português analisou as imagens na companhia do adjunto no banco, que estava munido de um tablet, e depreendeu que o VAR validaria o golo de Andrea Belotti depois de o árbitro ter considerado ter sido em fora-de-jogo. A verdade é que tal sucedeu mesmo, tal como Mourinho antecipara. [Imagens: Reuters e Sport TV]