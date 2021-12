Moutinho pede a Bernardo Silva para dizer ao árbitro que não é penálti

O Manchester City abriu o ativo frente ao Wolverhampton, de Bruno Lage, com um penálti polémico cometido por João Moutinho. À passagem do minuto 63, Bernardo Silva cruza pela direita e a bola embate em Moutinho. O árbitro marca, de pronto, castigo máximo para os citizens para a incredulidade do médio do Wolves que, depois de reclamar com o árbitro, vira-se para Bernardo, "pedindo-lhe que diga ao juiz Jon Moss que não existe motivo para infração porque a bola não toca no braço". Depois de consultar o VAR, o árbitro mantém a decisão e Sterling fez o 1-0, enganando José Sá.