E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Sporting defronta este domingo, pelas 18 horas, o Marítimo no Estádio dos Barreiros, num encontro que os leões estão obrigados a vencer para se aproximarem do 3.º lugar, ocupado pelo FC Porto. Rúben Amorim não pode contar com Pote e Essugo, castigados, e deverá apostar neste onze inicial. (Imagens: Paulo Calado, Vítor Chi)