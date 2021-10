Mudanças à vista: o onze provável de Portugal para o jogo com o Luxemburgo

A Seleção Nacional recebe esta terça-feira o Luxemburgo em jogo de qualificação para o Mundial'2022, a disputar pelas 19H45 no Estádio do Algarve. Fernando Santos deverá operar muitas mudanças no onze inicial, numa partida em que apenas Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes e Gonçalo Guedes deverão manter-se nas opções relativamente ao duelo com o Qatar . (Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Filipe Farinha/Record, Vítor Chi)