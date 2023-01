Mudryk esteve no relvado de Stamford Bridge e foi recebido com uma onda de aplausos

Mykhailo Mudryk, extremo ucraniano de 22 anos, foi este domingo oficializado como reforço do Chelsea e, no intervalo do duelo entre os blues e o Crystal Palace , subiu ao relvado com a bandeira do seu país às costas e debaixo de muitos aplausos. A formação inglesa, refira-se, vai pagar 100 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk. (: Reuters)