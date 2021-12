Muitas estrelas... mas pouco brilho: os cinco 'galáticos' do PSG que dececionam

No último verão, foram muitas as estrelas que ingressaram no PSG, criando expectativas altas para o que poderiam fazer esta temporada. Mas praticamente meia época depois, algumas estão longe do que se poderia esperar. O 'Footmercato' enumerou os cinco 'galáticos' que estão a dececionar em Paris, terminando com uma frase curiosa: "O último mercado de transferências de verão encantou mais as equipas de comunicação e marketing do PSG do que a equipa técnica e os adeptos".