Muito público e... bastante pó no Shakedown do Rali de Portugal: veja as melhores imagens

O Shakedown do Rali de Portugal decorreu na manhã desta quinta-feira, servindo de aperitivo para a verdadeira competição que arranca esta sexta-feira, na zona centro. Em Paredes, com conclusão no circuito de Baltar, os pilotos tiraram as derradeiras ilações sobre os seus carros, dando uma primeira imagem do espetáculo que vão oferecer aos fãs da modalidade. O público aderiu em massa ao Shakedown, onde também não faltou o pó! Veja as melhores imagens do troço cujo melhor tempo foi de Elfyn Evans