Muito sofrimento e lágrimas de alegria: a festa da Coreia do Sul pela passagem aos 'oitavos' do Mundial

A Coreia do Sul garantiu o apuramento para os 'oitavos' do Mundial'2022 após um final de jogo alucinante e que terminou com o triunfo sul-coreano, por 2-1 . Hwang Hee-chan vestiu a capa de herói frente a Portugal e colocou a seleção orientada por Paulo Bento na próxima fase, soltando a festa no relvado e nas bancadas. Este encontro terminou alguns minutos primeiro do que o Gana-Uruguai, onde um golo uruguaio tiraria a Coreia do Sul da fase a eliminar. Foi preciso sofrer mais um pouco, antes de festejar a qualificação com lágrimas à mistura. [Créditos: Reuters e Action Images]