Mulher de Cédric também deixa adeptos do Arsenal rendidos

Cédric Soares não podia pedir melhor estreia pelo Arsenal. Cinco meses depois de chegar ao clube o português cumpriu esta semana o primeiro jogo com a camisola dos gunners e marcou, de pé esquerdo, na goleada por 4-0 frente ao Norwich . E tudo apenas 4 minutos depois de ser lançado pelo técnico Mikel Arteta. Ora, a mulher do internacional português também continua a conquistar os adeptos do emblema inglês: nas redes sociais, Filipa Brandão multiplica o número de seguidores e fotos como a que publicou esta semana geram de imediato 'calorosos' elogios.