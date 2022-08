Com Fernando Madureira castigado e proibido de frequentar estádios devido a uma suspensão de 10 meses, coube a Sandra Madureira, mulher do líder dos Super Dragões e dirigente do Canelas 2010, a tarefa de ocupar um lugar no banco do clube de Vila Nova de Gaia na visita ao V. Guimarães B, este domingo, para a Liga 3.