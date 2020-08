Mulher de Garay celebra com foto íntima uma década de amor

Ezequiel Garay e Tamara Gorro são um dos casais do mundo do futebol que mais divulga a sua vida amorosa com os fãs. Nas redes sociais o futebolista, que procura clube para seguir a carreira, depois de ter terminado o seu vínculo com o Valencia, e a apresentadora e 'influencer' partilham vários momentos importantes, como esta quarta-feira, em que assinalarm dez anos de relacionamento. "10 anos é apenas o início do muito que temos para viver juntos. És o companheiro perfeito para a vida e, se me permites, quero realizar o meu desejo de estar contigo até o último dia da minha vida. Vamos continuar com a aventura, vamos continuar a celebrar o bom e superar o mau, mas juntos, por favor", pode ler-se na mensagem de Tamara Gorro que termina com um "feliz década". Recorde-se que o casal subiu ao altar quando o futebolista representava o Benfica.