Raquel Jacob foi uma das figuras que se destacaram no relvado do Karaiskákis. A mulher de José Sá levou a filha de ambos ao estádio do Pireu, para celebrarem com o guardião do Olympiacos a conquista da liga grega. As emoções não terminaram na terça-feira, já que a atriz, que brilhou na série ‘Morangos com Açúcar’, voltou ontem a sufocar os seus admiradores no Instagram. "A vida é como uma piscina: mergulhas na água mas não consegues ver a profundidade". Frase enigmática quanto baste!