Mulher de Rui Patrício e os futuros craques da Seleção: «Quem sabe daqui a uns anos cantamos o hino juntos»

Vera Ribeiro, a mulher de Rui Patrício, partilhou no Instagram uma foto do filho, Pedro Patrício, com Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, com quem se cruzou nas bancadas do estádio de Sevilha durante o jogo de ontem, com a Bélgica. "Quem sabe daqui a uns anos podemos voltar a cantar o hino nacional juntos, a representar a nossa Seleção, e o enorme orgulho pelo trabalho feito pelos nossos pais durante as suas brilhantes carreiras. Viva Portugal! Viva a nossa Seleção! Campeões sempre", escreveu a mulher do guarda-redes da Seleção Nacional.