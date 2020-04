Mulher de Uribe fala no peso e jogador do FC Porto atira: «Não mintas às pessoas»

Cindy Alvarez Garcia não descura do exercício físico em tempo de isolamento social e, para motivar pelo exemplo, continua a partilhar no Instagram muitas imagens dos seus treinos. Numa das últimas imagens que a mulher de Uribe publicou, em biquíni, lançou o desafio aos seus seguidores questionando se alguém conseguiria adivinhar o seu peso. A resposta não tardou: 74 kg, mas o jogador do FC Porto, num divertido comentário, respondeu: "Não mintas às pessoas!" [Fotos Instagram]