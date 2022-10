E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Campeonato do Mundo de Judo de Tashkent arrancou esta manhã na capital de Usbequistão. Pelas 6 horas da manhã em Portugal, os primeiros judocas começaram a competir no grande torneio da modalidade, que terá oito portugueses em ação. No dia inaugural da prova, Rodrigo Gomes e Catarina Costa vão estar em ação. [Fotos: DR]