São várias as reações no Mundo da Fórmula 1 ao caso de Lewis Hamilton, após o ex-piloto brasileiro, Nélson Piquet, ter-se referido ao inglês como "neguinho". O próprio piloto inglês já respondeu mas vários organismos também se mostraram ao lado do multicampeão da Fórmula 1. [Imagens: Reuters e EPA]