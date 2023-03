E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Pinto da Costa, Pedro Proença, Álvaro Braga Júnior, Artur Soares Dias, entre outros, marcaram presença, esta sexta-feira, no funeral de Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e dirigente do Boavista. Tinha 85 anos. [Créditos: Ricardo Jr]