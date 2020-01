O duelo entre Kansas Jayhawks e Kansas State, da NCAA, ficou esta madrugada marcado por cenas lamentáveis de pancadaria entre as duas equipas no final do terceiro período, com murros, pontapés e até cadeiras a voarem de um lado para o outro. Um dos envolvidos (e mais 'animados'...) foi o angolano Silvio de Sousa , filho de Jean Jacques (antiga glória do basquetebol angolano e do Benfica). (Fotos: Getty Images)