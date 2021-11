Músculos de Haaland impressionam: «Come como um urso»

Haaland falhou o jogo do Dortmund com o Sporting (continua a recuperar de lesão) mas a forma como nos últimos tempos ganhou músculos impressiona. Joshua King, internacional norueguês, veio falar disso e revelar alguns pormenores. "É uma 'bicho' raro, nunca vi ninguém comer tanto. Aumentou muito o seu volume muscular, come como um urso", disse ao podcast de Ben Foster 'The Ciclyng GK'. O jogador do Watford acrescentou ainda que o compatriota continua a ser uma pessoa simple e com "os pés na terra".