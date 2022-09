Na banheira, de cerveja na mão...: adeptos do Troyes com vista única para jogo da Ligue 1

O Troyes pode ter aberto um segmento de negócio que tem tudo para fazer sucesso um pouco por todo o Mundo. Este domingo, no encontro com o Rennes, a equipa onde atua Rony Lopes deu a dois adeptos um lugar único para seguir o jogo: numa banheira de hidromassagem, num dos cantos do relvado, com vista privilegiada para o encontro e, claro, com direito a hidratação. Ao seu lado tinham ainda duas cadeiras, para o caso de se fartarem da água. Não sabemos ao certo quanto terá custado esta 'brincaderia' ou mesmo os moldes desta iniciativa, mas se a moda pega...