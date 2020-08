Nakajima foi protagonista em mais uma sessão de treinos do FC Porto

Shoya Nakajima está de regresso aos treinos do FC Porto. O médio criativo japonês foi a principal novidade do treino orientada esta segunda-feira por Sérgio Conceição no Olival. Recorde-se que Nakajima falhou a parte final da época passada, depois de se ter recusado a treinar, devido à Covid-19, e a primeira semana de trabalho nesta pré-época. [Imagens: FC Porto]