Namorada de Arturo Vidal mostra férias e há um detalhe que não escapa a ninguém

Arturo Vidal e a namorada, Sonia Isaza, estão a aproveitar uns dias de férias com uma 'escapadinha' no mar e partilharam várias fotos com os seus seguidores no Instagram. Ora, o que o casal vestia não ficou indiferente aos olhos dos fãs: "vermelho é a tua cor", escreveram muitos adeptos. Numa altura em que o mercado de transferências começa a mexer, será já uma dica para o jogador do Barcelona? [Fotos Instagram Sonia Isaza]