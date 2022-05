E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A namorada de Courtois, Mishel Gerzig, vibrou (e de que maneira) nas bancadas do Stade de France a apoiar o guarda-redes do Real Madrid, herói da vitória da final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool. A israelita partilhou várias fotografias e vídeos do jogo nas suas redes sociais [Fotos Instagram Mishel Gerzig]