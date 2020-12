A 12.ª edição da Gala dos Globe Soccer Awards tem como palco o edifício Burj Khalifa, no Dubai (Emirados Árabes Unidos). Cristiano Ronaldo é finalista nas categorias de jogador do ano e melhor jogador do século. Já José Mourinho concorre à distinção de melhor treinador do século e Jorge Mendes é candidato ao prémio de melhor empresário do século. CR7 fez-se acompanhar por Georgina Rodríguez, que não passou despercedida na passadeira vermelha.