Namorada de Cristiano Ronaldo de partida para Veneza

Georgina Rodríguez partiu na manhã desta quinta-feira para Veneza, onde , segundo diz na legenda da imagem partilhada, vai marcar presença no Festival de cinema de Veneza. Em 2018, a namorada de Cristiano Ronaldo foi pela primeira vez ao Festival de Cinema de Veneza. A 77.ª edição do evento arrancou na terça-feira e conta com a presença de muitas celebridades, como habitual, mas desta vez com máscaras e o maior distanciamento social possível por causa da pandemia do novo coronavírus.