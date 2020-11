Namorada de Denis Suárez mostra-se no duche e foram apontar o que não era suposto

Nadia Avilés aderiu à 'moda' de divulgar fotos no duche mas... vestida. A namorada de Denis Suárez, jogador do Celta, publicou uma imagem num decotado vestido branco, a 'falar' ao telefone e de champanhe na mão. "Estas chamadas inesperadas", legendou a manequim que recebeu uma onda de elogios e alguns... 'apontamentos': "mais plástico do que uma Barbie", pode ler-se... [Fotos Instagram Nadia Avilés]