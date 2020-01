Namorada de João Félix junta-se a Patrícia Mamona, Maria Cerqueira Gomes e Kelly Bailey

Margarida Corceiro, namorada de João Félix, fez furor em Itália, na cerimónia em que o futebolsita do Atlético Madrid recebeu o prémio Golde Boy. A bonita atriz ganhou maior mediatismo desde que assumiu a sua relação com o ex-jogador do Benfica e desde a semana passada que se juntou à 'família' profissional de Luís Borges, que conta com outras caras bem conhecidas dos portugueses como a atleta Patrícia Mamona, as atrizes Kelly Bailey, Rita Pereira e Ana Sofia Martins, assim como a apresentadora Maria Cerqueira Gomes.