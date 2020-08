"De mãos dadas, com muitos sonhos por cumprir": as palavras são de Georgina Rodríguez na legenda desta fotografia publicada esta segunda-feira no Instagram. Cristiano Ronaldo, a namorada e os filhos estiveram na Comporta, mas a espanhola partilhou há instantes uma imagem já no avião de regresso com alguns amigos que estiveram em Portugal com o casal