Nantes homenageia Emiliano Sala com camisola especial

O Nantes não esqueceu o primeiro aniversário da morte do malogrado avançado Emiliano Sala e este domingo, diante do Bordéus, irá atuar com uma camisola especial em homenagem ao argentino. O equipamento, criado propositadamente para esta data, será de edição limitada (foram produzidas apenas 800 unidades) e estará disponível para venda por 80€. Essa verba, refira-se, irá ser doada na sua totalidade aos dois clubes formadores do antigo avançado, que na partida de domingo será também recordado com um minuto de silêncio.