Não há equipa que gaste mais salários em lesionados do que o... Manchester United

Os clubes da Premier League gastaram 243 milhões de euros em salários de jogadores lesionados na temporada passada, segundo estudo esta quinta-feira divulgado pela seguradora JLT Specialty. Em comparação a 2016/17, os emblemas do principal campeonato inglês viram o gasto em salários com lesionados subir em 21%, dos 197 milhões para os atuais 243, pese embora o facto de as lesões terem sido em menor número: de 735 para 663.