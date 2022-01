«Não somos grandes, somos bigges»: João Pedro assinala apuramento na Taça à 'moda' de... Jorge Jesus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Lembra-se de quando Jorge Jesus disse que Darwin Núñez "não é um grande, é um 'big' jogador"? Pois bem, João Pedro recorreu à mesma ideia para assinalar o êxito do Tondela na Taça de Portugal, equipa que garantiu um inédito acesso às meias-finais da prova e com o médio ausente, por estar infetado com Covid-19. "Nós não somos grandes, somos bigges", escreveu João Pedro, num 'instastory'.