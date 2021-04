«Não te desculpes pelo que és»: Hope Beel sempre sem tabus

É elogiada como uma das rainhas do fitness e poucos internautas encontrarão em Hope Beel algum defeito. Ao contrário de outras ‘instagrammers’, que quase parecem sósias com os seus corpos delgados, a modelo tem orgulho em destacar as suas formas voluptuosas. E com muito sucesso, como justificam os 1,5 milhões de fãs que a seguem na rede social. "Não te desculpes pelo que és" assume-se como uma das divisas que defende para as mulheres que têm vergonha do seu corpo.