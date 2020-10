«Não vai para casa mas vai connosco»: João Almeida dá boleia ao troféu do Giro

"Não vai para casa mas vai connosco": foi desta forma que Dário Gomes, pai de João Almeida, legendou as fotografias publicadas esta manhã no Facebook dentro do avião fretado pelo empresário João Correia que traz o ciclista para Portugal depois de uma prestação histórica no Giro . Com João Almeida viajam os pais, Ruben Guerreiro e o presidente da federação, Delmiro Pereira, além do vencedor da Volta a Itália, Tao Geoghegan, que ficará em Barcelona [Fotos Facebook]