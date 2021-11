E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Nápoles lançou uma camisola especial de homenagem a Maradona, o antigo craque argentino falecido em novembro de 2020 e que jogou no clube italiano. Será uma edição limitada, de apenas 1926 peças (o ano da fundação do clube), em três cores. Parte da receita angariada com a venda das camisolas vai reverter para intuições de beneficiência. (Fotos Nápoles)