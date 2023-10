E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Como é habitual, as jogadoras da Seleção Nacional A feminina realizaram esta manhã uma ligeira ativação, vulgo passeio, nas imediações do hotel onde estão instaladas na Áustria. Em dia de jogo da Liga das Nações frente àquela seleção (17h00), as notas dominantes foram a boa disposição e o frio que se fez sentir. (Imagens: FPF)