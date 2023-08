Neemias e Ticha Penicheiro dão 'cara' a campos de basquetebol em Monsanto

Neemias Queta e Ticha Penicheiro inauguraram esta quarta-feira três campos de basquetebol no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa. O espaço, reabilitado pelos artistas Draw&Contra, do Projeto Ruído, foi denominado Moinho do Penedo e serve para homenagear os dois portugueses levaram as cores nacionais à principal liga de basquetebol - Neemias Queta foi o primeiro português a jogar na NBA, enquanto que Ticha Penicheiro foi a primeira lusa a atuar na WNBA. [Imagem: LUSA/EPA]