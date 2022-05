O Real Madrid sagrou-se campeão da LaLiga no sábado após bater o Espanyol (4-0) , e para além de ter festejado o feito com os seus jogadores, Carlo Ancelotti aproveitou também para, dois dias depois, celebrar de maneira mais tranquila lado a lado com alguns galáticos dos merengues, como Luís Figo ou Ronaldo Nazário, e outras figuras do desporto como Rafael Nadal. (: Instagram/Angel Martin)

Nem Figo faltou: Ancelotti festejou título do Real Madrid com galáticos e outras figuras do desporto