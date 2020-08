Newcastle apresenta equipamentos (bem) alternativos para a nova época

A edição 2020/21 da Premier League arranca a 12 de setembro e os clubes continuam a dar a conhecer os equipamentos para a nova época. Esta segunda-feira foi a vez do Newcastle revelar as duas camisolas alternativas - a tradicional continuará a ser listada na vertical e preto e branco - a verdade é que conseguiu surpreender. Uma delas é predominantemente amarela, cor que os magpies já não apresentavam desde 2013/14. A outra apresenta tons de preto e roxo e é "baseada na estrutura de aço da ponte Tyne", como explica o clube no seu site oficial. [Imagens: Newcastle FC]