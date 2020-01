Neymar foi ao desfilde da Balmain em Paris e deu nas vistas! O craque do PSG escolheu um casaco de espelhos para o evento, em que compareceu com o também futebolista Choupo-Moting, companheiro de equipa de Neymar, e pelo modelo e ator brasileiro Leonardo Picon. No final do desfile, O internacional brasileiro também esteve com Olivier Rousteing, diretor criativo da marca. [Fotos: Instagram]