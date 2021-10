A modelo francesa Cindy Bruna comemorou o 27.º aniversário esta semana com uma festa de arromba, onde não faltaram grandes nomes do desporto, como os futebolistas do PSG, Neymar, Mbappé e Marco Verrati, e o piloto britânico, campeão do Mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton. (Fotos Instagram de Cindy Bruna, Neymar, Hamilton e Mickael Carpin)