Amanda Cerny publicou no Instagram fotografias onde surge de peruca e lábios vermelhos, ao estilo Rainha de Copas do filme Alice no País das Maravilhas e Neymar não resistiu: "Parece com a Emília... Sítio do Picapau Amarelo". A atriz norte-americana respondeu - "Tive que pesquisar... mas sim!" - e as especulações começaram. De referir que a mensagem de Neymar no perfil de Amanda Cerny somou mais de 58 mil likes e mais de 4 mil comentários.