Neymar não perdeu tempo: Anunciou já não ter Covid-19 e foi celebrar bem acompanhado

Neymar recorreu na sexta-feira às redes sociais para anunciar que já não estava positivo à Covid-19 , regressando aos treinos no PSG. E o internacional brasileiro não perdeu tempo, tendo ido jantar fora na companhia da irmã e das amigas destas. "Jantarzinho com as minhas maluquetes", escreveu na legenda da imagem que partilhou no Instagram.