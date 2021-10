NFL voltou a Londres dois anos depois: mais de 60 mil vibraram nas bancadas do estádio do Tottenham

Londres e o estádio do Tottenham voltaram este domingo a receber um jogo da NFL (liga norte-americana de futebol americano) dois anos depois - o último havia sido realizado em outubro de 2019, entre Carolina Panthers e os atuais campeões Tampa Bay Buccaneers. Devido à pandemia, a NFL não saiu dos Estados Unidos na temporada passada, mas retoma agora a 'internacionalização' iniciada em 2005 e o reencontro com o público britânico rendeu mais de 60 mil adeptos nas bancadas. No próximo domingo (dia 17) há novo jogo no estádio do Tottenham, desta feita entre Jacksonville Jaguars e Miami Dolphins. [Imagens: Reuters]