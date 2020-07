Nicole Scherzinger a arrasar no Algarve

Nicole Scherzinger escolheu Portugal para passar uns dias de férias com o namorado. A cantora das Pussycat Dolls e ex-namorada de Lewis Hamilton tem recheado o seu Instagram com fotografias tiradas no Algarve e no Alentejo, sempre com Thom Evans a seu lado. O ex-internacional da seleção escocesa de râguebi mostrou, na segunda-feira, o quanto a ama, no dia em que a também modelo celebrou 42 anos.